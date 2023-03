Na guerra, no amor e para vender automóveis vale tudo. Tradicionalmente, esta popular afirmação está restrita à guerra e ao amor, mas a Cadillac introduziu mais um item no menu e não parece haver mal nenhum nesta abordagem. Numa fase em que está a lançar no mercado chinês o seu novo Lyriq, um elegante SUV, a marca ataca declaradamente os clientes da Tesla enquanto estão a recarregar as suas baterias nas estações dos Superchargers.

O Lyriq é um veículo nitidamente familiar, que não é comercializado na Europa e que a imprensa americana aponta como favorecendo o conforto em detrimento do carácter desportivo. A versão de acesso à gama monta apenas um motor eléctrico atrás com 340 cv, o que lhe permite anunciar uma autonomia de 308 milhas, cerca de 496 km. A versão mais possante instala dois motores, um por eixo, que totalizam 500 cv. Um dos grandes trunfos do SUV da Cadillac reside no facto de recorrer à plataforma escalável da GM (a mesma que também serve o Hummer) e às baterias da marca denominadas Ultium EV, o que permite instalar entre 50 e 200 kWh de capacidade, consoante os modelos, com o Lyriq a montar uma bateria com 102 kWh.

WTF look what's happening Cadillac sales team are currently parked outside of Shanghai Jinqiao Supercharger.



Approaching Tesla Owners and trying to offer free test drive.



Competition is great but this is Tesla’s territory. Shameless cold calling by Cadillac. @Tesla @elonmusk pic.twitter.com/bmvoC7aVj9 — Jay in Shanghai 电动 Jay (@JayinShanghai) March 16, 2023

Como seria de esperar, os condutores da Tesla mais ferrenhos não acharam muita piada à iniciativa, reagindo com algum desconforto àquilo que consideraram ser uma invasão do espaço. Foi o caso, por exemplo, do local Jay In Shanghi, um membro de um clube de fãs da Tesla, mas nada de demasiado acintoso. A maioria dos clientes até achou algum potencial ao facto de ter mais alguma coisa para fazer enquanto esperava que a bateria recarregasse.

Pena é que a GM não tenha igualmente investido numa rede de estações de carga rápida própria, mais para servir os seus clientes do que para o rivais aproveitarem o local para realizar demonstrações. Recorde-se ainda que esta não é primeira acção de marketing nos Superchargers da Tesla, uma vez que já em 2019 a Audi tinha realizado uma operação semelhante.