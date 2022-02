Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O salário de Vítor Baía, vice-presidente do FC Porto, foi penhorado por causa de uma dívida antiga no valor de cerca de 5,4 milhões de euros. De acordo com o Correio da Manhã, a ação foi a mando da Parvalorem, o veículo público que ficou com os ativos tóxicos do extinto Banco Português de Negócios (BPN), como forma de garantir o pagamento da dívida em questão.

O ex-jogador, agora administrador da Porto SAD, ganha à volta de 15.500 euros brutos por mês e ficará agora com 1.995 euros, ou seja, o equivalente a três salários mínimos em 2021 — a lei estabelece que a pessoa com o salário penhorado fique, no máximo, com esse valor.

A penhora foi avançada depois do verão do ano passado e em causa está a dívida da Storehouse – Investimentos Imobiliários, empresa controlada por Vítor Baía. Desde 2014 que a Parvalorem está a tentar que a Storehouse proceda ao pagamento do que deve (a dívida está ainda garantida por hipotecas sobre imóveis desta sociedade).

Segundo o jornal, Baía tentou negociar a dívida em setembro do ano passado, propondo pagar à Parvalorem 200 mil euros em oito anos — a proposta foi recusada.