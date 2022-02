Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ondas gigantes e ventos fortes, que podem atingir os 145 quilómetros por hora nas zonas costeiras, vão tornar os próximos dias “muito desafiadores”, nas palavras do vice primeiro-ministro da Escócia, John Swinney.

A tempestade Dudley atinge a Escócia, Irlanda do Norte e norte de Inglaterra já esta tarde de quarta-feira, a partir das 16h, e as autoridades avisaram as pessoas para as prováveis interrupções nas viagens, cortes de energia, quedas de árvores, entre outras consequências. Depois de Dudley virá a tempestade Eunice, que começa na tarde de quinta-feira e estende-se até a noite de sexta-feira.

Resilience meeting @scotgov just completed. The next few days will be very challenging with #StormDudley. Please see @ScotRail plans and follow advice there is a high risk of disruption to travel. Please #StaySafe https://t.co/pKdxFzJDNB — John Swinney (@JohnSwinney) February 15, 2022

Tal como se vê na publicação de John Swinney, a empresa ferroviária ScotRail, “por razões de segurança”, vai interromper as ligações a partir das 16h desta quarta-feira. Devido aos danos nas linhas, a companhia LNER já se viu obrigada a cancelar várias viagens entre as cidades Leeds e Londres.

O serviço metereológico Met Office emitiu um aviso laranja devido ao vento que vigorará até à meia-noite e regressa na sexta, dia para o qual também está previsto neve. Os meteorologistas preveem que as rajadas mais fortes atinjam no interior velocidades na ordem entre 102 a 122 quilómetros por hora.

Em comunicado, o Met Office refere que “lesões e perigo de vida são prováveis” por causa das grandes ondas e do material de praia a sobrevoar as estradas costeiras e as orlas marítimas.

#StormDudley will arrive on Wednesday, followed by #StormEunice on Friday Here is how they will develop over the next few days#TwoStorms pic.twitter.com/0kEFVSYIn7 — Met Office (@metoffice) February 15, 2022

O serviço de bombeiros e resgate de Northumberland aconselhou as pessoas a estarem preparadas, tomando algumas medidas, tais como confirmar se têm baterias para lanternas e rádios, caso a energia falhe, ter alimentos enlatados — que não precisavam de ser cozinhados –, carregar as powerbanks e os telemóveis e verificar se vizinhos idosos ou deficientes precisam de ajuda.