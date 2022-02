Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com a invasão da Rússia à Ucrânia, começam a surgir imagens de militares, equipamento de guerra e como veículos.

Muitos dos tanques, jipes e camiões russos apresentam símbolos pintados a branco — pelo menos dez, segundo a Sky News — como o “Z”, que pode estar isolado, dentro de um quadrado ou de um triângulo. Há ainda outros símbolos como um triângulo dentro de outro, um círculo com três pontos no seu interior e ainda um triângulo com dois traços, de entre outros códigos visuais.

Segundo comunicou o ex-diretor do fórum de defesa RUSI, Michael Clarke, à Sky News, este tipo de símbolos servem dois propósitos. O primeiro é o de identificar os equipamentos e as unidades como sendo russos.

O segundo, e mais importante, é o de comunicar, entre as tropas russas, o destino dos diferentes veículos e unidades destacadas, e são, normalmente, colocados no equipamento militar em períodos que antecedam imediatamente um conflito — como de resto foi possível verificar desde a madrugada desta quinta-feira.

#RussianArmy has brought a Battalion of Tor M1 short range Air Defense systems to city of #Kherson in #Ukraine. pic.twitter.com/zrZIyIQzur — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 24, 2022

O facto de serem símbolos diferentes diz-nos mais. Eles são provavelmente sinais que dizem que unidades se estão a dirigir para o nordeste ou noroeste de um distrito, por exemplo”, explicou o ex-diretor do RUSI.

Este tipo de símbolos, segundo Michael Clarke, são bastante comuns durante a guerra, tendo os Estados Unidos da América, por exemplo, utilizado divisas para identificar as diferentes companhias destacadas para a Guerra do Iraque.

Veja na fotogaleria acima alguns dos diferentes equipamentos russos com os símbolos que os identificam no meio da invasão à Ucrânia.