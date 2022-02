Putin invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro. Há 105 anos, começava a Revolução Russa que levou à queda da capital imperial e da monarquia

Desde o início do ano que era evidente que as tensões acabariam por escalar em Petrogrado (um nome “menos alemão”). Há vários anos que os trabalhadores estavam descontentes com as condições de trabalho e habitação, que só pioraram com o início da guerra. Os salários tinham subido na sequência do aumento da produção de armamento, mas era impossível acompanhar a inflação, cada vez mais alta. A esta situação veio juntar-se a deterioração das condições de habitação, das infraestruturas sanitárias e dos cuidados de saúde primários, o que levou à organização de duas grandes greves, nos meses de dezembro de 1915 e de 1916, interrompidas com dificuldade pela polícia política.

O descontentamento popular era geral. Fazia-se sentir noutras cidades russas, como Moscovo, mas era em Petrogrado que tinha maior expressão. No início de janeiro de 1917, uma nova greve juntou cerca de 140 mil manifestantes nas ruas da capital imperial. Cerca de um mês depois, numa altura em que a escassez de mantimentos atingia níveis críticos (no final de janeiro, a carne tinha acabado), um novo protesto juntou 90 mil trabalhadores de 58 fábricas. A população tinha fome e o governo parecia incapaz de resolver o problema. O presidente da Duma, Mikhail Rodzianko, pediu ao czar que reforçasse os poderes do parlamento para que fossem tomadas medidas, mas Nicolau II, que insistia em permanecer agarrado à cadeira do poder absoluto, recusou.

A Rússia de Nicolau II não era a mesma dos seus antepassados. Exigia mudanças. Porém, o czar, um autocrata convicto, fez de tudo para impedir que o sonho de uma monarquia constitucional se tornasse real. As poucas modernizações que aconteceram durante o seu tempo no poder, ocorreram não porque quis, mas porque as circunstâncias o obrigaram a isso. Foi o caso da criação da Duma, a assembleia legislativa. Nicolau permitiu a sua instituição em 1915, mas fê-lo contra a sua vontade, procurando sempre dificultar o trabalho dos deputados e ministros, nos quais nunca chegou a confiar plenamente. As substituições foram inúmeras e só com grande dificuldade é que a Duma conseguia atuar de forma efetiva na resolução dos problemas do país.