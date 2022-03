O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou esta sexta-feira, por esmagadora maioria, uma resolução a favor da criação de uma comissão internacional de inquérito sobre as possíveis violações dos direitos humanos na Ucrânia na sequência da invasão russa.

Após a Assembleia-Geral das Nações Unidas ter apoiado amplamente, no início da semana, uma resolução que deplorava a agressão russa contra a Ucrânia e exigia a Moscovo que acabasse com a intervenção militar, a Rússia sofreu esta sexta-feira mais uma derrota no Conselho de Direitos Humanos.

A resolução desta sexta-feira foi aprovada por 32 votos a favor, dois contra (Rússia e Eritreia) e 13 abstenções.