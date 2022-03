Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 22.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia entrou esta quinta-feira no 22.º dia de conflito armado desde que a Rússia invadiu o território ucraniano, a 24 de fevereiro. Depois de uma noite marcada por discursos intensos — Vladimir Putin acusou os russos que se opõem à guerra de traição, disse que serão cuspidos “como um mosquito”, Volodymyr Zelensky pediu aos soldados russos que se rendessem —, esta quinta-feira ficou marcada por novos ataques de mísseis russos contra a capital ucraniana, Kiev, contra uma escola na região de Kharkiv, por nova intervenção de Zelensky, num Parlamento, desta vez o alemão e pelo retomar das negociações.

Embora as forças armadas russas mantenham as suas posições no território ucraniano e continuem a exercer pressão armada sobre as cidades da Ucrânia, nas últimas 24 horas não se registaram grandes avanços russos sobre os principais pontos do território ucraniano. Aliás, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirma mesmo que a invasão russa está “estagnada em todas as frentes”. Esta quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU volta a reunir-se para discutir a situação humanitária na Ucrânia.