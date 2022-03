Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Hassan Pisecka, o menino que viajou sozinho desde a Ucrânia até a Eslováquia, já está reunido com os cinco irmãos, a mãe, a avó e até o cão da família. Para chegar ao país, o rapaz de 11 anos teve de passar mais de um dia em comboios até chegar à fronteira que separa as duas nações. Com ele, trazia apenas uma mochila às costas, um saco de plástico e um número de telefone escrito na mão.

Na chegada à Eslováquia, o rapaz devia encontrar-se com os irmãos, que já estavam em Bratislava. O irmão mais velho tem 20 anos, sendo as três irmãs foram encontrar-se com ele. Incentivado pela mãe, Hassan Pisecka decidiu, depois, ir sozinho para o país vizinho — onde depois deveria reunir-se com os seus familiares.

De acordo com informação da Polícia eslovaca, a mãe não podia acompanhar o filho de 11 anos, dado que tinha de tomar conta da sua própria mãe, que tem dificuldades de locomoção. Esta não foi, aliás, a primeira vez que esta família teve de fugir: o pai de Hassan é sírio, sendo que, devido ao romper da guerra civil, tiveram deixar abruptamente o país.

Agora, o medo falou mais alto. A mãe e a avó do menino de 11 anos estão agora na Eslováquia, onde se encontraram novamente nos últimos dias. Estão todos bem de saúde e esperam agora reconstruir a vida noutro país.

Numa entrevista a meios de comunicação internacionais, Hassan Pisecka recordou a viagem de comboio. “Estava muito assustado. Sentia-me horrível, queria muito chorar, porque estive com a minha mãe e foi a primeira vez que fiquei longe dela”, contou, acrescentando que “esteve sempre preocupado”.