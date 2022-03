"O maior herói da noite". Rapaz de 11 anos chegou sozinho, com um número de telefone escrito na mão, à fronteira com a Eslováquia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não foi revelado o nome do rapaz de apenas 11 anos que este sábado, décimo dia da invasão russa da Ucrânia, conseguiu chegar sozinho à fronteira da Eslováquia, com uma mochila às costas, um saco de plástico numa mão e um número de telefone escrito a caneta na outra. “O maior herói da noite” foi como o Ministério do Interior eslovaco, que divulgou a fuga, se lhe referiu.

“Conquistou toda a gente com seu sorriso, destemor e determinação dignos de um verdadeiro herói”, escreveu o ministério na sua página oficial de Facebook, com uma série de fotografias da chegada em segurança do rapaz, natural da cidade de Zaporíjia.

O trajeto percorrido pela criança, cujos pais permanecem em solo ucraniano, também não foi revelado, mas entre a fronteira eslovaca e a cidade, cuja central nuclear foi atacada pelas forças russas na madrugada da passada quinta-feira, distam quase 1.150 quilómetros.