Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 26.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na quarta semana de guerra na Ucrânia, as tropas de Kiev continuam a resistir. A cidade de Mariupol, alvo de diversos ataques desde do início da invasão russa, continua nas mãos das forças ucranianas, apesar do ultimato deste domingo feito pela Rússia, para entregar esta cidade. A Ucrânia recusou entregar Mariupol à Rússia.

A cidade de Mariupol é um ponto estratégico para Moscovo pela sua localização — está situada junto ao Mar de Azov e a meio caminho de Donbass e a Crimeira, duas regiões já dominadas por Putin.

Pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador, que estão também a ser contados pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio.