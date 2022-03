Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As autoridades do Gibraltar apreenderam na segunda-feira o iate pertencente a Dmitrievich Pumpyansky, oligarca russo que faz parte da lista de cidadãos sancionados na Europa e nos Estados Unidos da América em consequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

Pumpyansky é dono e diretor da administração da empresa metalúrgica OAO TMK, que, segundo o The Guardian, é fornecedora da empresa energética estatal russa Gazprom. A embarcação, avaliada em cerca de 68 milhões de euros, viajava sob a bandeira de Malta.

De acordo com a Sky News, o iate de 72 metros “Axioma” é propriedade da empresa Pyrene, das Ilhas Virgens Britânicas, sendo que um artigo publicado pelo Consórcio de Jornalistas de Investigação, inserido nos Panama Papers, aponta Pumpysanky como o detentor da mesma companhia.

As autoridades de Gibraltar afirmaram num comunicado citado pela Reuters, que a embarcação tinha-se aproximado do porto de Gibraltar depois de pedir permissão para entrar, e “foi confirmada como sendo o alvo de uma ação de apreensão apresentada por um banco internacional ao Supremo Tribunal de Gibraltar“.

O iate terá abandonado a ilha de Antígua, nas Caraíbas, no dia 27 de fevereiro, e viajado cerca de três semanas pelo Atlântico até chegar a Gibraltar.

Depois da apreensão do iate de Pompyansky pelas autoridades de Gibraltar, o secretário dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps, afirmou: “estou a fazer tudo ao meu alcance para paralisar as indústrias de transporte e aviação da Rússia.”

Não é apenas aqui no Reino Unido que essas sanções se aplicam. Estão a ser replicadas nos nossos territórios além-mar”, esclareceu ainda ao jornal britânico.

Com o anúncio das sanções de vários países do ocidente contra múltiplos oligarcas russos, os milionários têm desde então procurado deslocar os seus bens, como aviões e embarcações, para países que não tenham aderido ao conjunto de sanções.

O oligarca com cidadania portuguesa Roman Abramovich deslocou dois iates para a Turquia, país que não aderiu às medidas punitivas contra a Rússia. Um avião do oligarca terá igualmente, na semana passada, voado de Tel Aviv para Istambul.

Também no dia 12 de março o maior iate à vela do mundo foi apreendido no porto de Trieste, no nordeste de Itália. A embarcação pertencente ao magnata russo Andrey Melnichenko, fundador do banco MDB e investidor no setor petroquímico. A embarcação estimada em 530 milhões de euros foi apreendida pela Guardia de Finnza, polícia fiscal italiana.

No mesmo país foram igualmente apreendidos o iate “Lady M”, de Alexei Mordashov, presidente da Severstal e acionista da TUI, assim como o iate “Lena”, pertencente a Gennady Timchenko e estimado em 50 milhões de euros.