Influência real sobre Putin ou apenas uma medida simbólica — o que ganha o Ocidente ao confiscar os iates dos oligarcas russos?

É o caso do super-iate “Amore Vero”, um luxuoso navio com 88 metros de comprimento que foi confiscado na semana passada pelas autoridades francesas quando tentava abandonar o porto de La Ciotat, na Riviera Francesa, nas proximidades de Marselha. Segundo a Reuters, o navio, avaliado em cerca de 120 milhões de dólares e com um custo operacional de 12 milhões de dólares por ano, tinha chegado a La Ciotat no início de janeiro para trabalhos de manutenção, e ali deveria ficar até ao dia 1 de abril. Contudo, o “Amore Vero” está agora nas mãos das autoridades francesas. O motivo? O facto de o navio ser uma das principais propriedades do milionário russo Igor Sechin, CEO da petrolífera Rosneft, detida pelo Estado russo, e considerado um dos maiores aliados de Vladimir Putin — motivo pelo qual foi incluído na lista das figuras-chave do regime que estão sob sanções económicas por parte do Ocidente.

O confisco do navio foi anunciado pelo Ministério das Finanças francês depois de as autoridades daquele país terem percebido que o iate estava “a preparar-se para zarpar urgentemente, sem que os trabalhos de reparação estivessem concluídos”.

Mil quilómetros a norte da Riviera Francesa, no porto de Hamburgo, as autoridades alemãs retiveram outro imponente super-iate russo. O “Dilbar”, propriedade do milionário Alisher Usmanov, um dos homens mais ricos da Rússia, aliado próximo de Vladimir Putin e um dos pilares da oligarquia russa, encontrava-se em Hamburgo para a manutenção de inverno e, de acordo com a revista Forbes, foi retido pelas autoridades alemãs uma vez que Usmanov também faz parte da lista de sujeitos sancionados pelo Ocidente. Contudo, as autoridades alemãs negaram qualquer confisco do navio, que tem mais de 150 metros de comprimentos, é considerado o maior iate do mundo em termos de peso bruto e está avaliado em perto de 600 milhões de dólares. De acordo com um porta-voz das autoridades alemãs, citado pela Reuters, o iate não está confiscado, mas não há planos para o devolver ao dono — o que significa que o navio está, para todos os efeitos, congelado no porto alemão.

No Mediterrâneo, as autoridades italianas confiscaram dois outros super-iates pertencentes a oligarcas russos.

É o caso do “Lady M”, um navio de luxo com 65 metros de comprimento e avaliado em 65 milhões de euros que pertence ao oligarca Alexei Mordashov, uma das pessoas mais ricas do mundo e dono da maior empresa de aço da Rússia. O “Lady M” foi confiscado no porto de Imperia, no nordeste da Itália, nas proximidades da fronteira com França e do principado do Mónaco. É também o caso do “Lena”, navio avaliado em 50 milhões de euros que pertence ao oligarca russo Gennady Timchenko, empresário do petróleo, amigo próximo de Vladimir Putin e um dos homens mais ricos da Rússia. O “Lena” encontrava-se aportado em Sanremo, igualmente nas proximidades do Mónaco.

Italy’s police has just seized “Lady M Yacht” – a €65m yacht belonging to Alexey Alexandrovits Mordaschov located in Imperia (Liguria) – in compliance with the recent EU sanctions. pic.twitter.com/8NzqkXH7lE — Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) March 4, 2022

Além dos iates, as autoridades italianas também confiscaram mansões de vários milionários russos — incluindo uma mansão na Sardenha, pertencente a Alisher Usmanov, e outra no Lago Como, propriedade de Vladimir Soloviev, apresentador do canal de televisão estatal russo.

A onda de confiscos de iates já levou muitos outros multimilionários russos a procurar refúgio para os seus preciosos navios de luxo.

Nas últimas semanas, múltiplos super-iates russos foram movidos para regiões do planeta não afetadas pelas sanções ocidentais — de entre as quais se destacam as Maldivas, país insular no Oceano Índico sem acordo de extradição com os Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, vários iates detidos por oligarcas russos já se encontravam aportados ou em navegação nas águas territoriais das Maldivas no início da semana passada. É o caso do “Ocean Victory”, um navio com 140 metros de comprimento e capacidade para 28 hóspedes e 56 membros da tripulação, avaliado em 300 milhões de dólares e detido pelo magnata Victor Rashnikov.

Outro navio que já navegou para o Oceano Índico foi o “Clio”, um super-iate com 73 metros de comprimento, capacidade para 18 hóspedes e 21 membros da tripulação e avaliado em 65 milhões de dólares. Detido pelo oligarca russo Oleg Deripaska, magnata dos alumínios, o “Clio” estava esta semana ao largo do Sri Lanka.

Simultaneamente, o “Nord”, outro super-iate do multimilionário Alexei Mordashov, com mais de 140 metros de comprimento e capacidade para uma tripulação com mais de 40 membros, estava na semana passada ao largo das Seychelles, também no Oceano Índico. Já o “Sea Rhapsody”, propriedade do banqueiro russo Andrey Kostin, presidente do importante banco estatal VTB, estava esta semana a cruzar o Canal do Suez, no Egipto, depois de ter abandonado as águas do Mediterrâneo (estava na Turquia) rumo ao Oceano Índico, com destino às Seychelles. Com 66 metros de comprimento e capacidade para 14 hóspedes nas suas cabinas luxuosas, o navio de Kostin está avaliado em 65 milhões de dólares.

Outros super-iates detidos por multimilionários russos têm merecido atenção internacional nos últimos dias, justamente pela possibilidade de virem a ser visados pelas sanções do Ocidente. É o caso do famoso “Solaris”, o enorme navio de Roman Abramovich. Com 140 metros de comprimento, o “Solaris” tem capacidade para 36 hóspedes e 60 membros da tripulação — e até tem um sistema de defesa anti-míssil. O navio estava, no final de fevereiro, ancorado em Barcelona, mas esta semana já se encontrava em navegação no Mar Mediterrâneo, sem destino publicamente definido. Abramovich não foi incluído nas listas de indivíduos sancionados pelo Ocidente, mas, antecipando essa possibilidade, o dono do Chelsea (e cidadão português desde o ano passado) até já se desfez do clube.

Nos últimos dias, outra história em torno de iates luxuosos chegou às páginas dos jornais: o “Scheherazade”, um enorme navio com 140 metros de comprimento e avaliado em 700 milhões de dólares, está ancorado há vários meses em Carrara, na Toscana, e ninguém sabe quem é o dono. As teorias incluem um milionário do Médio Oriente, um oligarca russo ou o próprio Vladimir Putin — uma vez que a maioria da tripulação é russa e, segundo relatos recolhidos pelo The New York Times, os funcionários europeus são habitualmente dispensados quando o dono está a bordo. O mistério adensou-se de tal modo que, na região, os habitantes já falam habitualmente do navio como “o iate de Putin” — e agora as autoridades estão a investigar a situação.

O ataque aos oligarcas pode ter um impacto real em Putin?

Uma semana depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, quando o Ocidente já se tinha mobilizado para avançar com as primeiras rondas de sanções económicas contra a Rússia, o regime de Putin e a elite económica e financeira que rodeia o Presidente russo, o governo norte-americano anunciou a criação de uma task-force específica para o efeito. Sob o nome “KleptoCapture”, a task-force reúne operacionais das várias agências federais dos EUA e tem como objetivo implementar as sanções e restrições impostas por Washington e pelos aliados europeus.