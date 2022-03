Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há sete oligarcas russos na nova lista de alvos de sanções pelo governo britânico. Entre os punidos devido a ligações a Vladimir Putin, presidente da Rússia, está Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea e, desde abril 2021, também cidadão português, avança a Reuters. A principal sanção aplicada é o congelamento de todos os bens dos magnatas, o que impede que a operação de venda da organização desportiva de Abramovich continue.

Segundo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, “não pode haver refúgios seguros para aqueles que apoiaram o violento ataque de Putin à Ucrânia”. “As sanções de hoje anunciadas são o último passo no apoio inabalável do Reino Unido ao povo ucraniano”, adiantou o governante, dizendo: “Seremos implacáveis ​​na perseguição daqueles que permitem a morte de civis, a destruição de hospitais e a ocupação ilegal de aliados soberanos.”

No início do conflito, o multimilionário russo esteve na Bielorrússia para, de acordo com o que foi noticiado pelo Jerusalem Post, ajudar nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia a pedido do governo de Volodymyr Zelenskyy.

Pouco tempo antes, o magnata — que, desde o início da invasão à Ucrânia, tem sido criticado em Londres pela sua proximidade ao presidente russo, Vladimir Putin — entregou a “administração” e os “cuidados” do Chelsea Football Club aos curadores da fundação de caridade do clube. Nessa altura, começou também o processo de venda da organização desportiva, que foi agora bloqueada devido a todos os bens dos oligarcas terem sido congelados pelo Reino Unido.

Em abril de 2021 Abramovich obteve a nacionalidade portuguesa através da lei que beneficia os descendentes de judeus sefarditas expulsos do país no final do século XV, tem laços estreitos com as comunidades judaicas na Ucrânia e também na Rússia.

Igor Sechin, presidente-executivo do grupo petrolífero russo Rosneft, Oleg Deripaska, que tem participações no Grupo En+, Dmitri Lebedev, presidente do Banco Rossiya, Alexei Miller, presidente-executivo da empresa de energia Gazprom, e Nikolai Tokarev, presidente da estatal russa Transneft, são os outros oligarcas que estão na mesma lista de Abramovich.