Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Terminou esta quarta-feira, 28.º dia de guerra, às 7h (menos duas horas em Portugal continental) o recolher obrigatório em Kiev, em vigor desde a passada segunda-feira, graças ao intensificar dos bombardeamentos na capital.

Ao longo das últimas 24 horas, atestaram os enviados especiais do Observador à Ucrânia, as explosões na principal cidade do país foram ainda mais frequentes. Entretanto, e depois de Odessa ter sido bombardeada pela primeira vez esta terça-feira, de Kherson, cidade a 200 quilómetros que foi uma das primeiras a cair sob o domínio russo, chegam notícias de que as tropas de Vladimir Putin podem estar a perder terreno.

O ataque ucraniano da semana passada ao aeródromo local, que provocou inúmeros danos na artilharia militar ali estacionada, pode ter provocado ainda mais estragos, está a avançar o New York Times, suportado em imagens de satélite captadas ao longo dos últimos seis dias e na opinião de vários peritos.

As fotografias, da empresa de imagens espaciais Planet Labs, evidenciam a retirada de vários helicópteros russos do aeródromo justamente numa altura em que as forças ucranianas têm vindo a recuperar algum terreno na região, essencial para o controlo do sul do país, que as tropas de Putin não conseguiram subjugar por completo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Russia has withdrawn most of its helicopters from a strategic airport in Kherson, Ukraine, according to satellite images analyzed by The New York Times, in what experts said could be a sign of Russian military setbacks in the south of the country. https://t.co/sTMi26YW2z — The New York Times (@nytimes) March 22, 2022

Segundo vários especialistas ouvidos pelo jornal americano, a retirada de equipamento militar russo deste aeródromo, considerado estratégico e que ainda se mantêm sob controlo russo, poderá revelar retrocessos militares das tropas invasoras no sul do país.

No resto do país, mantêm-se cercadas as cidades de Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol, com as forças ucranianas a continuarem a resistir nesta última, junto ao Mar de Azov, que tem sido um dos mais violentos palcos da guerra em curso, onde mais de 2.300 civis terão perdido a vida, segundo as contas do governo ucraniano.

Para além de aqui, pode também acompanhar todos os desenvolvimentos da guerra, minuto a minuto, no liveblog do Observador. E seguir a cobertura dos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio.

O que aconteceu durante a noite?