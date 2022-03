Palavrões contra Putin e juras de vingança no funeral de Sasha, fuzileiro que salvava animais e ia casar-se no fim da guerra

“O pedido de casamento não me pareceu assim tão romântico no momento em que foi feito, mas agora vejo que não podia ter sido melhor e dava tudo para recuar no tempo, para quando ambos éramos felizes… Amo-o tanto. E ele amou-me”.

A 11 de março, quatro dias antes de morrer, Sasha ligou à namorada. “Eu estava a chorar e combinámos que íamos passar a chamar-nos um ao outro marido e mulher, mesmo sem ser oficial ainda. Quando a guerra acabasse é que íamos mesmo casar, mas… não vamos.”

“As ratazanas… sim, são ratazanas, que atacaram a nossa Nação”

Durante o funeral, no interior da pequena capela, os fuzileiros alinham-se encostados à parede, cada um a segurar uma vela. Do outro lado, numa cadeira, senta-se a mãe de Sasha. Toda ela é dor. Em pé, está o pai, a tentar fazer-se de forte por fora para amparar a mulher — e a desfazer-se por dentro.

Ao centro, uma enorme bandeira da Ucrânia; um tripé com uma moldura com o rosto de Sasha (igual ao do pai), de t-shirt com a sua barba; e o caixão fechado com o corpo, coberto por flores vermelhas e amarelas.

Presta homenagem primeiro o seu comandante, Achilles, de forma emocionada e patriótica, enquanto acaricia as flores que cobrem o caixão:

“Quem aqui está deitado também é Kiev. O inimigo pisa e queima impiedosamente a nossa terra e destrói as nossas cidades. A Ucrânia, na verdade, ainda não foi verdadeiramente livre. De uma maneira ou de outra, estivemos sempre sob a alçada do ditador da Federação Russa”.