A população da cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, enfrenta uma “catástrofe”, com as tropas russas a destruírem lojas de alimentos num cerco à cidade que dura há quase um mês, alertou esta quinta-feira um autarca local.

Um ataque aéreo desta semana destruiu também uma ponte sobre o rio Desna, rota crucial para trazer alimentos e outras ajudas para a cidade a partir de outros pontos do território controlado pela Ucrânia mais para sul.

“Ajuda humanitária, medicamentos e comida costumavam ser entregues na cidade através desta ponte”, disse o secretário da Câmara Municipal, Olexander Lomako, numa mensagem áudio enviada à Associated Press.

Na cidade restam mais de 130.000 pessoas, de uma população pré-guerra de 285.000, mas “Chernihiv está sob o controlo total do exército ucraniano, as bandeiras que ondulam são ucranianas”, disse a mesma fonte.

Cerca de 3,7 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde 24 de fevereiro devido aos combates desencadeados pela invasão militar russa, segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), que calcula que mais quase 6,5 milhões de pessoas estejam deslocadas internamente no país.