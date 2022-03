Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro da Defesa russo, que não é visto em público há treze dias, terá esta quinta-feira reaparecido. Mas não sem um pormenor estranho, que levanta dúvidas sobre a veracidade da sua presença. Na televisão estatal russa, durante um noticiário, vê-se Vladimir Putin a falar por videoconferência com os seus ministros. No canto superior esquerdo do ecrã, está Sergei Shoigu — mas antes de aparecer há uma estranha interferência, o que fez levantar suspeitas sobre se não seria um vídeo antigo.

A programa com moldes informativos foi interrompido propositadamente para mostrar imagens do Presidente russo no seu gabinete a falar com os seus ministros. Foi também apenas por breves segundos, sendo que depois voltou à emissão normal.

Эфир России 24 специально прервали на 30 секунд, чтобы без звука показать якобы сегодняшнее заседание Совбеза. РИА утверждает, что Шойгу находится в левом верхнем углу экрана перед Путиным, где в самом начале что-то происходит с камерой pic.twitter.com/NKu5fxzPXb — Mikhail Zelenskiy (@zelenskiy_m) March 24, 2022

Respondendo a esta polémica, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu, esta quinta-feira, que o ministro está ocupado com as operações militares russas, justificando não ser oportuno alinhar em presenças mediáticas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sergei Shoigu está desaparecido há 13 dias. A última vez que apareceu, oficialmente, em público foi a 11 de março, num programa do canal de televisão estatal russa. Especula-se que na origem da ausência estejam problemas de coração.

Com o Presidente russo, a última vez que Sergei Shoigu esteve foi a 27 de fevereiro, dia em que o arsenal nuclear russo foi colocado em alerta máximo.