Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É um dos principais aliados de Vladimir Putin e — enquanto ministro da Defesa da Rússia — seria uma das figuras preponderantes num momento em que o país enfrenta uma guerra. Contudo, a realidade é muito diferente: Sergei Shoigu está desaparecido há 12 dias. A última vez que apareceu em público foi a 11 de março, num programa do canal de televisão estatal russa.

Sergei Shoigu gostava de aparecer nos meios de comunicação sociais russos, tendo mesmo levado a cabo uma campanha para melhor a imagem público do ministério da Defesa, em 2012, o que faz com que esta ausência tenha levantado muitas suspeitas. O jornal de investigação independente russo Agentstvo, que ouviu fonte do Kremlin, especula, citado pela Newsweek, que o ministro esteja a sofrer de problemas de coração e não esteja bem de saúde — mas não conseguiu confirmar essa informação.

Oficialmente, o Kremlin deu conta de que Sergei Shoigu, de 66 anos, esteve numa reunião com Vladimir Putin a 18 de março, para discutir o conflito na Ucrânia. No entanto, não foi divulgada qualquer fotografia nem vídeo do ministro, sendo que o seu perfil no site da tutela que chefia não não é atualizado desde 11 de março.

A última vez que o ministro da Defesa foi visto com o Presidente russo foi a 27 de fevereiro — três dias depois do início da invasão da Rússia à Ucrânia. Jake Cordell, um dos repórteres do órgão independente Moscow Times, escreveu na sua conta oficial do Twitter que Sergei Shoigu “não é visto desde que o arsenal nuclear [russo] foi colocado em alerta máximo”. Partilhou também uma fotografia dos dois líderes: “Fotos dos tempos felizes”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lots of Telegram chatter today about the whereabouts of Russia's defence minister Sergei Shoigu. Not seen in public for 12 days, not seen with Putin since *that* meeting on 27 Feb where he was ordered to put the nukes on high alert. Photo from happier times. pic.twitter.com/MHp7Y7XvmJ — Jake Cordell (@JakeCordell) March 23, 2022

Além de Sergei Shoigu, também o chefe do Estado Maior Valery Gerasimov (e um dos principais estrategistas de guerra russo) não é visto com Putin desde a reunião a 27 de fevereiro. O paradeiro dos dois não é conhecido, mas surge no mesmo dia em que foi divulgado que Anatoly Chubais, o ministro de Boris Yeltin que ficou conhecido como o “Pai dos Oligarcas”, abandonou o cargo que ocupava desde 2020 como representante especial do Presidente russo junto das organizações internacionais — tendo já fugido do país.

A invasão russa à Ucrânia não estará a correr como previsto. Na terça-feira, o Pentágono informou que o exército ucraniano está a realizar contraofensivas que permitiram, em particular no sul, recuperar terreno às tropas russas que se debatem com dificuldades de comunicação. Além disso, as forças russas “têm dificuldade em falar uns com os outros”, sendo que “estão a ficar sem gasolina e sem comida” e “em apuros”.