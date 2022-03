Os países do G7 e da União Europeia vão sancionar as transações envolvendo reservas de ouro da Rússia, para evitar que Moscovo contorne as sanções impostas pelo Ocidente, anunciou esta quinta-feira a Casa Branca.

“Qualquer transação envolvendo ouro, relacionada com o banco central da Rússia, fica abrangida pelas sanções existentes“, indicou a presidência norte-americana, enquanto decorre em Bruxelas uma série de cimeiras internacionais dedicadas à guerra na Ucrânia, incluindo uma cimeira do G7 e uma cimeira do Conselho Europeu.

“Queremos fechar qualquer possibilidade de a Rússia utilizar o seu ouro para apoiar a sua moeda”, explicou um funcionário do Governo dos EUA, que sublinhou que Moscovo detém uma reserva “considerável” daquele metal precioso.

A mesma fonte assegurou ainda que os países do G7 estão “unidos” ao considerar que “as organizações internacionais e organismos multilaterais não devem continuar as suas atividades com a Rússia como se nada tivesse acontecido”.

Estas medidas fazem parte do debate sobre a eventual participação do Presidente russo, Vladimir Putin, na próxima cimeira do G20, na Indonésia, sabendo-se que a China já fez saber que defenderá a presença do líder russo