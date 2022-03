Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mayday, mayday!

Em cada relato da acidente ou problema sério com aviões é da praxe que haja relatos e sons gravados dos pilotos a pedir ajuda. O código internacional para tal é a palavra “mayday“. Seria de esperar também que no voo da China Eastern Airlines que saiu de Kunming com destino a Guangzhou, no mesmo país, os pilotos tivessem sinalizado problemas antes de se despenhar, mas só houve silêncio.

Depois de o avião ter descido sem autorização a torre de controlo tentou por várias vezes comunicar com os pilotos no cockpit, mas sem sucesso. A informação é avançada pelo diretor do departamento de aviação civil chinês, Zhu Tao.

Uma das caixas negras do avião já foi encontrada. Aquela que os investigadores no terreno acreditam ser a que grava as comunicações de voz no cockpit durante o voo, mas o estado de destruição no terreno, mau tempo e chuva que tem caído no local onde o avião se despenhou não estão a facilitar o trabalho das equipas de busca.

Para já, as autoridades envolvidas na investigação recusam-se a falar sobre o caso ou a avançar eventuais motivos para o acidente. “Com a informação que temos disponível no momento é impossível ter uma ideia clara da causa do acidente“, afirmou Zhu Tao diretor do departamento de aviação civil chinês citado pela Associated Press.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com os responsáveis da empresa de aviação, o aparelho tinha pouco mais de seis anos e cumpria com todos os requisitos para voar, não existindo qualquer pista sobre o que terá precipitado a queda a pique em direção ao solo. Também a saúde mental dos pilotos já foi alvo da atenção da empresa, que garante que ambos estavam bem, com vidas estáveis e “famílias harmoniosas”. Isto depois de em 2016 um piloto da Germanwings ter sido acusado de ter despenhado intencionalmente um avião da companhia nos Alpes.

Da queda do avião chinês na segunda-feira, os meios de comunicação internacionais estão a divulgar imagens de um campo próximo do local onde o aparelho se despenhou onde é possível ver o avião em queda.