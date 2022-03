Após notícias sobre ataque cardíaco, Moscovo divulga vídeo do ministro da Defesa russo a falar em público

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao fim de duas semanas afastado do espaço público (o que levantou suspeitas) e de ter, alegadamente, tido um ataque cardíaco após ouvir uma descompostura de Putin, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, voltou a ser visto a falar em público. Shoigu surge num vídeo publicado este sábado pelo Ministério da Defesa da Rússia a presidir a uma reunião de altas patentes militares e a discutir o abastecimento de armas às tropas russas na Ucrânia.

“Continuamos adiantados em relação ao previsto na entrega de armas e equipamentos por meio de crédito”, diz Shoigu no vídeo. “A prioridade são as armas de longo alcance e alta precisão, equipamento para aeronaves e a manutenção do estado de prontidão das forças nucleares estratégicas.”

🇷🇺 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел рабочее совещание по вопросам реализации программы государственного оборонного заказа и выполнения социальных обязательств перед военнослужащими Вооруженных Сил РФ ➡ https://t.co/eTIpv7sUXT pic.twitter.com/8K5xK7PEwZ — Минобороны России (@mod_russia) March 26, 2022

Depois da longa ausência do espaço público, o que levantou suspeitas relacionadas com possíveis desentendimentos dentro do Kremlin ou com problemas de saúde do ministro da Defesa russo em plena guerra, Shoigu reapareceu brevemente, na quinta-feira, numa videoconferência com Vladimir Putin, mas sem som e com interferências suspeitas — que levantaram novas suspeitas sobre a credibilidade das imagens.

Depois do reaparecimento misterioso, começou a circular a teoria de que Shoigu teria tido um ataque cardíaco após ouvir uma descompostura de Vladimir Putin por causa do fracasso da invasão da Ucrânia. A teoria foi avançada nas redes sociais pelo antigo ministro-adjunto do Interior ucraniano Anton Gerashchenko, que é atualmente conselheiro do ministério.