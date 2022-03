Ministro da Defesa russo, que não aparece em público há 14 dias, terá tido ataque cardíaco após acusações de Putin

De acordo com o conselheiro do ministério do Interno ucraniano, Sergei Shoigu está agora internado a recuperar das sequelas do ataque cardíaco, mas, à entrada do hospital, terá adotado um nome falso: N. N. Burdenko.

Em público, Sergei Shoigu foi pela última vez visto a 11 de março. Na quinta-feira, no entanto, terá aparecido numa reunião com Vladimir Putin, mas ainda não é claro se se tratava mesmo do ministro da Defesa.

Neste episódio, que ocorre durante um noticiário na televisão estatal, vê-se o Presidente russo a falar por videoconferência com os seus ministros. No canto superior esquerdo do ecrã, está Sergei Shoigu — mas antes de aparecer há uma estranha interferência, o que fez levantar suspeitas sobre se não seria um vídeo antigo — versão que é agora corroborada pela versão do político ucraniano.

A última vez que o ministro da Defesa foi visto com o Presidente russo foi a 27 de fevereiro — três dias depois do início da invasão da Rússia à Ucrânia e no dia em que o arsenal nuclear russo foi colocado em alerta máximo.