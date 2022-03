Um acidente na provocado pela má visibilidade e gelo envolveu esta segunda-feira de manhã entre 40 e 60 carros e camiões numa autoestrada na Pennsylvania, Estados Unidos.

O choque em cadeia na via interestatal 81, no Condado de Schuylkill, provocou pelo menos três mortes e cerca de 20 feridos, que tiveram de ser transportados para hospitais, escreve a Associated Press.

Depois do primeiro embate, todos os carros começaram a chocar sucessivamente, já que o nevoeiro cerrado impedia os condutores de perceber que havia um acidente na estrada e o gelo impossibilitava a travagem a tempo de evitar o choque.

Três camiões de carga incendiaram-se, assim como vários carros, provocando incêndios que, pelas 00h00 (hora de Lisboa) continuavam ativos.

Major pileup after lake effect snow created whiteout on I-81 in Schuylkill County, PA… video credit: Sam Beagle. Many folks are in a snow squall warning today — take those seriously and avoid driving if you can — they move through quickly. See you on @ABCWorldNews with the COLD pic.twitter.com/nIs5L7Olow

— Ginger Zee (@Ginger_Zee) March 28, 2022