Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 34.º dia do conflito na Ucrânia

Este é o 34.º dia de guerra na Ucrânia. Esta terça-feira fica marcada pela retoma das negociações entre as delegações ucraniana e russa, que decorrem em Istambul, na Turquia. Erdogan, presidente turco, falou com as duas partes antes do início das conversações, sublinhando que “uma paz justa não terá um derrotado”. Esta reunião tem como objetivo discutir a neutralidade da Ucrânia e a possibilidade de abertura de corredores humanitários para que as pessoas possam sair das regiões que têm sido alvo de bombardeamentos.

Nas últimas horas, quer de acordo com o presidente ucraniano, quer de acordo com as informações avançadas pelo ministério da Defesa britânico, através do seu relatório diário sobre a invasão, os militares ucranianos fizeram alguns progressos nas últimas horas. Zelensky disse que a Ucrânia conseguiu reconquistar Irpin e o Reino Unido acrescentou que a Ucrânia continua a travar as forças russas nas regiões de Bucha e Hostomel.

Esta terça-feira, a Ucrânia adiantou ainda que conseguiu reconquistar Trostyanets, a segunda cidade ucraniana que tinha sido conquistada pela Rússia. No entanto, as forças russas continuam, e tal como se pode ver no mapa, a marcar presença nas regiões junto às fronteiras com a Rússia e com a Bielorrússia.