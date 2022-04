A antiga ginasta Alina Kabaeva, que tem sido referida como a namorada secreta de Vladimir Putin e suposta mãe de quatro filhos do Presidente russo, desapareceu do grupo ligado aos media que controlava desde 2014.

Alina Kabaeva pertencia à administração do Grupo Nacional dos Media (NMG), grupo que detém participação em várias agências de notícias e estações russas pró-Kremlin. Contudo, o seu nome, como dá conta o Daily Mail, desapareceu do site do NMG.

O desaparecimento online da designada de ‘primeira-dama secreta’ surge dias depois de terem sido aplicadas sanções, nos Estados Unidos da América, às filhas de Vladimir Putin, Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova, que também já foram sancionadas pela União Europeia. Na terça-feira, o líder da oposição russa, Alexey Navalny, acusou o NMG de ser controlado indiretamente por Putin.

11/14 I would also like to remind you that the National Media Group, which owns the lion's share of this lie machine, no doubt belongs to Putin personally, which is why it is even formally headed by Putin's mistress Alina Kabaeva (see our investigation "Palace for Putin").

— Alexey Navalny (@navalny) April 5, 2022