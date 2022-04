“É ridículo! Sanções progressivamente mais duras não vão funcionar com Putin”, disse o eurodeputado Guy Verhofstadt, olhos nos olhos, ao chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. O discurso tornou-se viral nas redes sociais, nos últimos dias, com o belga a acusar a Alemanha de “arrastar os pés” e considerar “ridículas” as novas sanções que não foram muito além da proibição das importações de carvão russo (que vale apenas 3% das importações europeias vindas da Rússia).

“Pacotes de sanções progressivas não funcionam quando estamos perante um autocrata. Isso funciona quando estamos a lidar com uma democracia, onde há uma verdadeira opinião pública. Na Rússia, já não há uma verdadeira opinião pública”, afirmou Guy Verhofstadt, ao estilo animado e frontal que lhe é característico.

Além de considerar “ridículas” as sanções económicas e financeiras, o eurodeputado lamentou que se continue sem penalizar verdadeiramente os oligarcas russos e “as 6.000 pessoas que trabalham verdadeiramente com Putin” – “nós sabemos quem elas são, temos a lista, [o opositor russo] Alexei Navalny fez essa lista“.

“São essas pessoas que é necessário penalizar”, atirou o eurodeputado belga.

Your strategy of incremental sanctions doesn’t work. Cannot work…

That’s why 212 members of Parliament demand a special #EUCO meeting to decide on full sanctions immediately!

My speech???????? pic.twitter.com/MFCtmboaf4

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) April 6, 2022