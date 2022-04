Conselheiro de Zelensky em entrevista ao Observador. "Estamos a dar-lhes uma coça. Esta guerra será o fim de Putin"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ucrânia está “a dar uma coça” aos russos, no conflito militar, mas isso não invalida que o país “esteja a ficar sem tempo, porque as pessoas estão a morrer”. Há outros massacres semelhantes aos de Bucha e há crianças a morrer à fome em zonas como Mariupol. O alerta é de Alexander Rodnyansky, professor de Economia em Cambridge que integra o grupo de conselheiros de Volodymyr Zelensky, e que, momentos antes de mais uma reunião por videoconferência com o Presidente ucraniano, deu uma entrevista ao Observador onde lamentou que a União Europeia continue sem avançar para o embargo total do petróleo e gás natural russo.

Rodnyansky, que neste momento está na Alemanha, falou com o Observador na condição de a entrevista poder ser desmarcada ou interrompida a qualquer momento, já que este ucraniano é um dos que conselheiros que estão fora do país mas sempre “de piquete”, à distância de uma chamada por videoconferência, ao dispor do gabinete do Presidente ou com o próprio Zelensky. Mas isso não aconteceu e a entrevista pôde ser feita, mesmo sendo um dia em que foram anunciadas novas sanções económicas – sobre as quais Rodnyansky não esconde sentir uma grande deceção.

O professor de Economia diz-se confiante de que, com um embargo total ao petróleo e gás russo e um reforço dos equipamentos militares ao dispor dos ucranianos, a Rússia acabará por recuar. E são “exagerados” os receios de que Putin, encurralado, possa usar armas nucleares. “A conversa sobre armas nucleares é aquilo que eles [os russos] usam para assustar o Ocidente”, afirma Alexander Rodnyansky, que não tem dúvidas de que “esta guerra na Ucrânia foi o início do fim do regime de Putin. Não há volta a dar-lhe“.

As novas sanções anunciadas esta terça-feira, com a proibição das importações de carvão russo mas não do petróleo nem do gás natural, para já, vai ser suficiente para deter Putin?

É apenas o carvão, não vai ser suficiente para demover a Rússia. O carvão é a matéria-prima energética menos significativa, em termos de volumes de importação para a Europa – precisamos que haja um embargo total ao petróleo e ao gás, pelo menos na Europa, porque a Rússia exporta cerca de 75% do seu gás para a Europa e também 49% do seu petróleo. É aí que está a “carne”, isso é que causaria um grande impacto no orçamento da Rússia e na capacidade de continuar a financiar esta guerra.

Os líderes europeus parecem dizer que os próximos são o petróleo e o gás natural. Mas não se comprometem, não dão esse passo…

Sim, temos esperança de que isso aconteça em breve, porque estamos a ficar sem tempo. Neste momento toda a gente está a poder ver o que está a acontecer em sítios como Bucha – depois de estarmos há tantas semanas a avisar… E não é o único sítio onde coisas semelhantes estão a ser feitas. Pelo que ouço, à volta de Mariupol a situação é ainda pior, bem como em outros sítios. Os guerrilheiros chechenos que estão lá não atribuem grande valor à vida humana, pelo que há uma grande urgência em fazer isso [aumentar a pressão sobre a Rússia com um embargo ao petróleo e gás natural].

Escreveu no Twitter que aquilo que aconteceu em Bucha não foi apenas genocídio, foi os russos a “vingarem-se pela derrota”. O que quis dizer com isso?

O que queria dizer é que nós conhecemos a mentalidade dos soldados que estão do outro lado. Há uma tradição de abusos e bullying na Rússia, no geral, e especialmente nas forças armadas, onde os mais experientes têm uma tradição de humilhar os recrutas mais jovens. Todos, ou quase todos, aqueles soldados passaram por um processo de humilhação e abusos que faz com que não seja surpreendente que se tenham transformado em indivíduos capazes de fazer as coisas que vimos. Além disso, estão a ser vencidos, não estão a atingir os objetivos que tinham, não conseguiram capturar Kiev, perderam milhares de soldados e sentem-se cada vez mais humilhados, o que cria uma mistura tóxica difícil de imaginar. Aquilo que estamos a ver são eles a vingarem-se, sim, de acordo com aquilo que é a mentalidade deles.

Como é que aquilo que aconteceu em Bucha influencia as negociações que têm vindo a decorrer nas últimas semanas?

Tem um impacto: torna as negociações mais difíceis. Torna mais difícil chegar a algum tipo de compromisso ou acordo, porque… Como é que negoceia com quem é capaz de fazer aquilo? Por outro lado, penso que enfraquece a posição negocial dos russos porque torna o resto do mundo ainda menos disposto a aceitar algum tipo de acordo que poderia ser aceitável pela Rússia. Torna a situação mais explosiva, digamos assim.

Mas mesmo antes, do seu ponto de vista, considera que aquelas negociações poderão ser produtivas ou são uma farsa, como alguns têm dito?

É difícil dizer isso antes do momento em que verificamos que essas negociações estão a fracassar, claramente. Antes disso, é especulação. Há um conjunto de pontos que foram discutidos e ouvimos do lado russo que eles estão disponíveis para ponderar alguns dos compromissos que estão em cima da mesa, nomeadamente nas questões do estatuto de neutralidade etc. Depois há um conjunto de temas que são irrelevantes para nós mas importantes para os russos, aí também parece haver progressos.

Onde é que estão os principais pontos de discórdia?

Em tudo o que tem a ver com a integridade territorial e com as terras que foram ocupadas. Essas terras não vão ser cedidas a ninguém, são parte da Ucrânia. Mas será que podemos dizer que as negociações são uma farsa? Não sei, a minha sensação é que são um truque para enganar toda a gente, para levar toda a gente a pensar que a paz está ao virar da esquina e que não é preciso haver mais sanções.

Nas últimas horas o Presidente Zelensky disse que talvez não haja um encontro com Putin…

Pois, isso é outro sinal de que as negociações não estão a fazer progressos, não estão a ir a lado algum. Mas essa declaração está relacionada com aquilo que aconteceu em Bucha – faz com que seja muito menor a vontade de falar com um opositor que organiza uma matança daquelas, matando de forma indiscriminada?