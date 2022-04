Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Topolino, oficialmente o primeiro Fiat 500, foi fabricado entre 1936 e 1955, tendo-lhe cabido a função de motorizar uma Itália empobrecida em pleno pós-guerra. Leve e alimentado por um pequeno e económico motor, tinha na estética simpática e atraente um dos seus principais trunfos, a ponto de justificar o nome de Topolino, ou Rato Mickey em italiano, personagem que surgiu quatro anos antes.

Apostado em recuperar o histórico Topolino, mantendo-o pequeno, acessível e económico, como o modelo original, o construtor transalpino decidiu deitar mão ao Citroën Ami, que também já serviu para criar o Opel Rocks-e. Homologado como quadriciclo e com apenas lugar para dois, o modelo tem uma carroçaria integralmente em plástico e um ar jovial, sendo simultaneamente eléctrico e barato.

A base utilizada pelos quadriciclos Citroën Ami e Opel Rocks-e, vai igualmente ser utilizada pela Fiat para ressuscitar o Topolino 19 fotos

Quem avança a notícia é a Automotive News Europe, afirmando que a Fiat poderá conferir uma personalidade mais rebuscada ao Topolino ao recorrer a um tejadilho em lona retráctil, similar ao que o simpático modelo também oferecia em 1936. O Fiat Topolino montará o mesmo motor de 6 kW (8,2 cv) do Ami, bem como a mesma bateria com uma capacidade de 5,5 kWh, o que assegura uma velocidade máxima de 45 km/h – obrigatório por se tratar de um quadriciclo – e uma autonomia de 75 km.

Com apenas 471 kg (já com bateria, mas sem condutor), o futuro Topolino exibirá um comprimento de 2,41 metros de comprimento, muito inferior aos 3,21 m do Fiat de há 86 anos, oferecendo 8,2 cv face aos 13 cv extraídos do motor com quatro cilindros e 569 cc.

A menor potência do Topolino eléctrico será compensada pelo binário superior do seu motor, aliado a um peso mais reduzido. Resta aguardar que, ao contrário do que aconteceu com o Opel Rocks-e, idêntico em tudo ao Ami, a Fiat invista um pouco mais para conferir ao pequeno quadriciclo eléctrico um ar mais próximo do saudoso Topolino, cujo sucessor a bateria deverá chegar ao mercado em 2023.