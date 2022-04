As forças russas terão utilizado, pela primeira vez desde o início do conflito, armas químicas na Ucrânia. De acordo com o órgão ucraniano Kyiv Independent, que cita fontes do batalhão Azov, a Rússia espalhou esta substância venenosa através de um drone que sobrevoou Mariupol. O mesmo jornal dá conta de que as vítimas deste ataque estão a sofrer de falta de ar e de problemas de coordenação motora.

Andriy Biletsky, líder do batalhão Azov, disse, citado pelo mesmo jornal, que há três pessoas com sinais claros de envenenamento químico, não tendo o mesmo provocado “consequências desastrosas” para a saúde dos indivíduos afetados.

Mariupol tem estado sob cercada desde o início da invasão da Rússia. Vários edifícios foram já destruídos e as caravanas humanitárias não conseguem entrar na cidade, que atualmente está a ser defendido pelo referido batalhão, além de alguns fuzileiros navais e guardas fronteiriços ucranianos.

Esta informação, também já citada pelo The Telegraph, não foi oficialmente confirmada, mas vários deputados ucranianos partilharam os mesmos dados nas suas redes sociais. A deputada ucraniana Kira Rudik dá conta da utilização de uma “substância desconhecida” na referida cidade, tal como Roman Hryshchuk referiu que “os russos usaram armas químicas em Mariupol”.

The unknown substance was sprayed by #Russians in #Mariupol.

It is reported that people are suffocating.

The details are coming up.

