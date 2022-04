O navio de guerra Moskva, um dos mais importantes das tropas russas, foi atingido esta quarta-feira, no Mar Negro, por mísseis Neptune fabricados na Ucrânia.

Segundo o ABC, estes mísseis foram desenvolvidos com base no míssil soviético Kh-35, mas com melhorias realizadas relativamente ao alcance, precisão e componentes eletrónicos usados. Fazem parte do arsenal das Forças Armadas da Ucrânia desde 2021, tendo sido formalmente adquiridos um ano antes. Podem ser lançados tanto de plataformas terrestres, como marítimas ou aéreas — o seu alcance máximo ronda os 300 quilómetros.

Os mísseis, equipados com um propulsor, podem atingir a velocidade de 900 km/h. Têm um peso total de 870 quilogramas, sendo que 150 quilogramas são da ogiva – e medem mais de cinco metros de comprimento e cerca de 40 centímetros de largura. Podem destruir alvos de até cinco toneladas, através de um sistema de radar que os guia em direção ao alvo, conta a I News.

The Moskva was reportedly struck by Ukrainian-designed Neptune anti-ship cruise missiles. These only entered service in 2019. They apparently hadn't seen action before in this war. /6 pic.twitter.com/JclOT1Lzfp

— ChrisO (@ChrisO_wiki) April 14, 2022