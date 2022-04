Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ano de 2022 na Casa Real britânica está a ser marcado pelo Jubileu de Platina da rainha, contudo esta quinta-feira 21 de abril, Isabel II completa 96 anos. A monarca vai passar o dia na sua propriedade em Sandringham, localizada no condado de Norflok, sudoeste de Inglaterra. Espera-se que a rainha receba a visita de familiares durante os próximos dias, mas as felicitações de “Feliz Aniversário” já começaram a circular nas redes sociais e as primeiras mensagens vieram da sua própria família.

A Casa Real partilhou uma fotografia de Isabel II com dois anos, tirada em 1928, acompanhada da legenda: “Feliz Aniversário Sua Majestade! Hoje, como a rainha completa 96 anos, nós partilhamos esta fotografia da jovem princesa Isabel com dois anos. Na altura, em 1928, não era esperado que ela seria rainha, e este ano Sua Majestade celebra o seu Jubileu de Platina, uma novidade na história britânica”.

Happy Birthday Your Majesty! Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2. Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee – a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022

Os duques Cambridge, William e Kate, optaram por celebrar a rainha com duas fotografias, uma de ambos os duques com a monarca e outra onde se pode ver a rainha e o príncipe Filipe com todos os seus bisnetos, acompanhadas da mensagem: “Desejamos a Sua Majestade um 96º aniversário muito feliz hoje! Uma inspiração para tanta gente por todo o Reino Unido, a Commonwealthe e o mundo, é particularmente especial estar a celebrar o Jubileu de Platina este ano”.

Wishing Her Majesty The Queen a very happy 96th birthday today! An inspiration to so many across the UK, the Commonwealth and the world, it’s particularly special to be celebrating in this #PlatinumJubilee year. pic.twitter.com/iWfyorcd8I — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 21, 2022

O príncipe Carlos e a duquesa Camilla marcaram o aniversário da rainha nas redes sociais com várias fotografias da monarca e a mensagem: “Desejamos a Sua Majestade a rainha um 96º aniversário particularmente especial hoje, enquanto celebramos o seu Jubileu de Paltina este ano”.

Wishing Her Majesty The Queen a particularly special 96th birthday today, as we celebrate her Platinum Jubilee year. ???? pic.twitter.com/CJSMTjOMBp — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) April 21, 2022

A Royal Windsor Horse Show, publicou ainda na véspera do aniversário da rainha, uma fotografia de Isabel II com dois póneis seus, tirada no Castelo de Windsor. A Casa Real republicou esta fotografia com os votos de “Feliz Aniversário Sua Majestade!”.

Ahead of The Queen’s 96th Birthday tomorrow, @windsorhorse have released a new photograph of Her Majesty. Taken last month in the grounds of Windsor Castle, The Queen is pictured with two of her fell ponies, Bybeck Katie and Bybeck Nightingale. Happy Birthday Your Majesty! pic.twitter.com/8m46e3SvpX — The Royal Family (@RoyalFamily) April 20, 2022

O Primeiro Ministro britânico, Boris Johnson, enviou uma mensagem à rainha através de um curto vídeo publicado no Youtube e nas redes sociais do seu gabinete, @10DowningStreet. O político expressa “os melhores desejos para SuaMajestade a rainha no sue 96º aniversário” E acrescenta: “Prestamos tributo aos seus 70 anos de serviço dedicado e irrepreensível para com o nosso país e a Commonwealth”.

Uma das novidades destes dias é a nova Barbie rainha Isabel II comemorativa do Jubileu de Platina. Embora esta edição especial da boneca celebre os 70 anos de reinado, a Mattel decidiu apresentá-la na véspera do aniversário da monarca, juntando-se assim às celebrações. A boneca tem um vestido branco acetinado, luvas a condizer e, claro, joias, como uma tiara que poderá ter sido inspirada na tiara Fringe, a joia que a rainha usou no seu casamento, um colar, brincos e uma faixa azul.

Há uma semana atrás a rainha recebeu a visita dos duques de Sussex, a primeira viagem que fizeram juntos ao Reino Unido desde que deixaram de ser membros ativos da Família Real e se mudaram para os Estados Unidos. Harry e Meghan fizeram uma visita privada à monarca no Castelo de Windsor quando viajavam rumo aos Países Baixos para a abertura dos Invictus Games, uma competição desportiva fundada pelo príncipe. Esta quarta-feira Harry deu uma entrevista a um programa norte-americano que ainda está a dar que falar. O príncipe confessou ter saudades da família e falou da visita à avó. “Eu e a Meghan tomámos chá com ela e foi muito bom pôr a conversa em dia com ela.” Contudo, não confirmou se estaria presente nas celebrações do Jubileu de Paltina porque, explica: “Há muitas questões. Questões de segurança e tudo o resto. Estou a tentar que seja possível trazer os meus filhos para a conhecerem”.

Neste mês de abril em que a rainha celebra o seu aniversário, ela é também o rosto na capa da Vogue britânica. Uma novidade na história da publicação para celebrar o Jubileu de Platina.