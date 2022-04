Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisco Pinto Balsemão, antigo primeiro-ministro e militante número um do PSD, foi esta sexta-feira apresentado como mandatário nacional de Jorge Moreira da Silva. Num discurso com rasgados elogios ao antigo ministro do Ambiente, o ex-líder social-democrata deixou clara a sua escolha: “Jorge Moreira da Silva saberá respeitar os valores da social-democracia”.

“Nada tenho contra Luís Montenegro. Mas entendo que Jorge Moreira da Silva é o melhor candidato que podemos escolher”, sublinhou Balsemão. “O PSD tem o direito e a obrigação de escolher um candidato a líder que será também o próximo primeiro-ministro de Portugal. É nisso que aposto.”

“O PSD é um grande partido português. O PSD tem sido um dos maiores e mais importantes motores da nossa democracia. É bom lembrar este papel. Nunca aceitámos as tentativas de monopólio, governámos e governámos bem”, recordou Balsemão.

O fundador da Impresa elogiou ainda Moreira da Silva, dizendo que o antigo ministro do Ambiente “tem uma visão global deste mundo confuso e complicado em que vivemos”, é um “defensor da libertação da sociedade civil e do papel da sociedade civil na construção do país” e alguém que já “deu provas concretas como governante”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Portugal precisa de dirigentes com esta visão, com esta experiência e esta capacidade de concretização. Com a tranquilidade e a firmeza de Jorge Moreira da Silva”, rematou.

Na mesma sessão, que marcou igualmente a abertura da sede de campanha, em Oeiras, marcaram igualmente presença o deputado Carlos Eduardo Reis, um dos artífices da vitória de Rui Rio nas últimas diretas contra Paulo Rangel, que será diretor de campanha do antigo ministro do Ambiente, e Lídia Pereira, eurodeputada social-democrata, que será a mandatária para o Desenvolvimento Sustentável.

O homem de Barcelos, de resto, é um dos maiores trunfos de Moreira da Silva. Apesar do perfil discreto, é um dos homens mais poderosos do aparelho social-democrata. Nas últimas autárquicas, impôs a candidatura de Mário Constantino à Câmara de Barcelos contra a vontade das próprias estruturas e venceu a aposta, o que redobrou o seu peso político.

Nas eleições internas, ajudou Rui Rio a conquistar Barcelos — uma das estruturas mais expressivas do partido — por mais de 300 votos, o que ajudou a inclinar ainda mais a balança a favor do ainda líder do PSD.

Na hora de discursar, Carlos Eduardo Reis reconheceu que é uma “eleição difícil”, mas deixou uma garantia. “Nós vamos vencer esta eleição a bem do partido e a bem de Portugal.”

O agora diretor de campanha elogiou o “grande desprendimento” demonstrado por Jorge Moreira da Silva quando decidiu deixar o cargo de diretor para a Cooperação e Desenvolvimento para ser candidato à liderança do PSD.

“Tem um programa de uma qualidade irrepreensível e traz uma agenda nova. Terá um programa para os portugueses que traduza um horizonte de esperança e de futuro para Portugal. Enquanto o PS tem os futuros líderes no Governo, nós temos o futuro primeiro-ministro no mundo”, rematou Carlos Eduardo Reis.

Também Lídia Pereira, a presidente da Juventude do Partido Popular Europeu, elogiou a “credibilidade, integridade e coragem” de Moreira da Silva.

Ainda antes de receber os elogios dos três convidados da tarde, o antigo ministro de Pedro Passos Coelho reforçou o “sentimento de gratidão” por poder contar com o apoio dos três e não esqueceu, em particular, o papel de Francisco Pinto Balsemão.

“É uma personalidade que não se cansa de nos interpelar quanto aos grandes desafios da sociedade. Francisco Pinto Balsemão tem sido uma consciência crítica, interpelando-nos a todos no sentido de não nos deixarmos acomodar”, disse.

Sobre Lídia Pereira, elogiou a eurodeputada por personificar aquilo que mais ambiciona para a sua campanha: o desejo de traduzir um programa capaz de “reabilitar e reconquistar o direito ao futuro através de uma agenda orientada ao desenvolvimento sustentável”. “Quero que Portugal se torne líder mundial no desenvolvimento sustentável. Ter um mandatário para o desenvolvimento sustentável é a melhor garantia”, disse.

Por fim, Moreira da Silva elogiou ainda Carlos Eduardo Reis, lembrando o papel recentemente desempenhado pelo agora diretor de campanha na conquista da Câmara Municipal de Barcelos.