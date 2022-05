Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia saudou este domingo “dois dias de verdadeiro cessar-fogo” em Mariupol, pela “primeira vez” desde o início da guerra. No habitual discurso, que é publicado todos os dias na página da presidência ucraniana, Volodymyr Zelensky reforçou a importância da retirada de civis da fábrica Azovstal, localizada na cidade portuária.

” Depois de muitas semanas de negociações, depois de muitas tentativas, diferentes reuniões, chamadas, propostas. Finalmente! Não houve um único dia em que não tentássemos encontrar uma solução para salvar o nosso povo”.

“Hoje, pela primeira vez nestes dias todos de guerra, este corredor vital começou a funcionar”. Cerca de cem civis foram retirados este domingo da fábrica Azovstal, mas devido às “complexidades do processo” só chegarão a Zaporíjia esta segunda-feira de manhã. “Espero que isso não falhe”, vincou Zelensky.

“Espero que amanhã estejam reunidas todas as condições necessárias para continuar a retirada de civis de Mariupol. Planeamos começar às 8h00 (hora local, 06h00 em Lisboa)”, acrescentou agradecendo a toda a equipa envolvida no processo de evacuação, em particular à ONU e ao Comité Internacional da Cruz Vermelha.

Ainda este domingo, Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, visitou Kiev e encontrou-se com o Presidente ucraniano para “quatro horas de negociações” que são descritas como “multifacetadas”.

A líder americana e o chefe de Estado da Ucrânia conversaram sobre as sanções à Rússia e a cooperação política com os EUA, afirmou Zelensky. “Discutimos como podemos fortalecer as sanções contra a Rússia de forma a que a encoraje mais efetivamente a acabar com a guerra”.

Para o Presidente da Ucrânia é preciso limitar a capacidade de Moscovo “contornar as sanções existentes e futuras”. “Senti o apoio das nossas iniciativas”, acrescentou Zelensky que agradeceu aos EUA a “preparação de um grande pacote de ajuda no valor de 33 mil milhões de dólares”.

Zelensky afirmou também que agraciou Nancy Pelosi com a Ordem da Princesa Olga “pela sua significativa contribuição pessoal para fortalecer” a cooperação e pela “participação sincera na defesa da liberdade”.

A Ordem da Princesa Olga é uma condecoração civil ucraniana concedida somente a mulheres por “méritos pessoais no Estado, produção, ciência, educação, cultura, caridade e outras esferas de atividades sociais, como criar os filhos nas famílias”.

O Presidente da Ucrânia terminou o discurso a agradecer às Forças Armadas do país que “respondem” e “vão continuar a responder” a “todos os ataques dos invasores” até que estes saiam do país. “Estou grato a todos os nossos defensores. A todos os que defendem o Estado desde 24 de fevereiro e desde 2014”, garantiu.