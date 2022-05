Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegam em Julho, aos concessionários portugueses, as primeiras unidades da geração 2022 do MX-30, o SUV eléctrico da Mazda que agora recebe melhorias, passados apenas dois anos desde o seu lançamento no mercado.

As novidades concentram-se essencialmente na rapidez do carregamento da bateria do SUV nipónico. A bateria de iões de lítio mantém 35,5 kWh de capacidade, para alimentar o motor eléctrico de 107 KW/145 cv e um binário máximo de 270,9 Nm. Este conjunto em nada mudou, o que difere sim é a operação de carga, com a marca a anunciar que o MX-30 passa, a partir de agora, a suportar o carregamento AC trifásico de 11 kW. A carga rápida em corrente contínua (DC) que o veículo está preparado para lidar também usufrui de melhorias, saltando dos anteriores 40 para 50 kW, o que permite esperar menos 10 minutos para que a bateria vá de 0 a 80% da sua capacidade. Com isto, a recarga em DC passa a demorar 26 minutos (0-80%). A autonomia homologada em WLTP continua nos 200 km (ciclo combinado).

A Mazda adianta que os upgrades também passam pelo ouvido. Segundo a marca, a “sonoridade da mecânica 100% eléctrica” foi aprimorada ao nível da frequência sonora”, de forma a que os condutores do MX-30 reconheçam “o volume de binário de uma forma natural”.

O interior "Urban Expression", em que o negro domina, é uma das novidades desta actualização. Veja aqui outras possibilidades 23 fotos

Em termos de gama, passam a existir quatro níveis de equipamento, nomeadamente o Prime-Line (37.317€), o Exclusive-Line (38.267€), o Advantage (38.317€) e o Makoto (de 39.817€ a 42.017€), sendo que estes preços não variam em função do interior seleccionado pelo cliente e não incluem a pintura metalizada (de 700€ a 2100€, dependendo da escolha). A propósito, o destaque na paleta de cores para a carroçaria incide nos tons “Jet Black” e “Zircon Sand”, duas composições “Multi-Tone” que se juntam ao muito procurado “Soul Red Crystal”, opção esta que passa a poder ser conjugada com o tejadilho e os arcos dos pilares em preto (imagem aqui). De resto, é ainda possível optar pela adopção integral da cor Jet Black na totalidade da carroçaria.

Quanto ao interior, a novidade recai na introdução da especificação “Urban Expression”, integralmente em preto, com estofos em tecido do tipo ganga, detalhes em cinzento e em branco, e cortiça castanho-escura na consola, bem como nas pegas e guarnições das portas.