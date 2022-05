Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Panda e Tipo são dois modelos determinantes para a Fiat, reclamando em conjunto cerca de metade das vendas da marca italiana. Ambos foram alvo de uma actualização (ligeira) em 2021, mas a realidade é que acusam já uma certa idade: a actual geração do Panda está no mercado desde 2012 e o Tipo desde 2015. As edições especiais que vão surgindo, como a Cross ou a RED, têm revelado que esta estratégia para contrariar o factor “tempo” é bem recebida pelos clientes, daí que surja agora (mais) uma série especial. Desta feita, em colaboração com a Garmin, conhecida empresa que desenvolve, fornece e comercializa dispositivos com tecnologia de localização por satélite integrada.

Panda e Tipo Garmin estão unidos pelo facto de o equipamento de série incluir um smartwatch da referida marca. Mais precisamente, o modelo Venu Sq, compatível com smartphones Android e iPhone, com ligação Bluetooth e Ant+, integrando mais de 20 aplicações pré-carregadas e uma bateria que dura até seis dias em modo smartwatch ou até 14 horas em modo GPS. Mas este não é o único elemento em comum nestas duas séries especiais, que procuram “puxar” por uma imagem mais aventureira. Reflexo disso é a cor eleita para diferenciar os Fiat em associação com a Garmin, a nova pintura verde (Foresta Green) que é exclusiva destas edições, ainda que os clientes possam optar por outras cores, consoante o modelo.

Por fora, o Panda Garmin exibe detalhes a laranja, o símbolo da Garmin no pilar e a inscrição “Panda” nos tampões das jantes de 15 polegadas em preto mate. Também a preto surgem as barras do tejadilho, enquanto as soleiras, as capas dos espelhos e as protecções laterais estreiam um cinza claro com textura mate. Já no interior, os pormenores a laranja continuam a ser o elo de ligação com o exterior, designadamente no contraste das costuras com o revestimento preto dos bancos. Equipada com o motor Hybrid 1.0 GSE de 70 cv, a versão Panda Garmin conta ainda de série com faróis de nevoeiro, iluminação diurna em LED, ar condicionado automático e ecrã táctil do sistema de infoentretenimento.

Fiat Tipo Garmin 9 fotos

No Tipo Garmim a oferta de motorizações é mais alargada, indo do motor a gasolina 1.0 T3 de 100 cv, ao 1.6 Diesel de 130 cv, sem esquecer o novo motor híbrido 1.5 T4 48 Volts, também com 130 cv. A série Garmin está disponível quer para o Tipo 5 portas quer para a carrinha, sempre com detalhes a laranja – aqui em maior número e, inclusivamente, nas jantes de liga leve de 17 polegadas. O novo cinzento claro mate, acima referido, marca presença em inserções na grelha, nas conchas dos espelhos, soleiras, molduras das luzes de nevoeiro, saias laterais e para-choques. Puxadores das portas, barras de tejadilho e pilares, em preto mate, acentuam o contraste. Quanto ao interior, a solução adoptada é similar à do Panda, sendo mais relevante a lista de equipamento proposta, que inclui de série ar condicionado automático, cruise control, vidros traseiros eléctricos, terceiro apoio de cabeça traseiro, apoio de braços dianteiro e ainda volante e manípulo da caixa de velocidades revestidos num material agradável ao toque. Acrescem a estes itens vários sistemas de assistência à condução, como o reconhecimento de sinais de trânsito, a manutenção do veículo na faixa de rodagem (desde que as marcações sejam bem visíveis), a monitorização da atenção do condutor e o Intelligent Speed Assist, que sugere ao condutor que defina o limite de velocidade.

Panda e Tipo Garmin já podem ser encomendados, segundo a Fiat, mas os respectivos preços ainda não se encontram no site da marca em Portugal.