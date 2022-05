Próximo alvo da desnazificação da Rússia? A Polónia, que deve "ocupar o primeiro lugar na fila"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Oleg Morozov, deputado da câmara baixa do parlamento russo (Duma) do mesmo partido do Presidente russo, considera que a Polónia deve ser o próximo alvo da denazificação da Rússia.

Numa mensagem no Telegram, Oleg Morozov reagiu assim a um texto do primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, no qual este dizia que o mundo precisava de uma “desputinização” e que a atual ideologia que norteia o Kremlin é um “cancro”.