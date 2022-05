Vladimir Putin tem uma neta de Zelensky (mas não é do Volodymyr, é do Igor)

Zelensky e Katerina. Como começou o romance?

As revistas revelam poucos pormenores sobre o casal, embora avancem que a informação foi confirmada por quatro fontes diferentes. Durante dois anos, entre 2017 e 2019, Katerina voou de Moscovo para Munique mais de 50 vezes. A 9 de dezembro de 2019, um voo fretado da cidade alemã aterrou no terminal VIP do Aeroporto Internacional Vnukovo, a 28 quilómetros de Moscovo.

A bordo seguiam três funcionários do Serviço de Segurança do Presidente da Rússia, um professor de piano, duas amas, Igor Zelensky, Katerina e a filha de ambos, então com dois anos.

Ainda segundo as revistas, foi em 2019 que Katerina decidiu mudar-se para Munique, existindo um documento oficial, ao qual tiveram acesso, com o título “Mudança para a Alemanha”. Nele, explica-se como se deve descrever e avaliar os objetos que vão ser transportados de um país para o outro.

Antiga dançarina acrobática, Katerina Tikhonova licenciou-se em Estudos Asiáticos e é vice-diretora do Instituto de Pesquisa Matemática de Sistemas Complexos da Universidade Estadual de Moscovo. Divorciada, foi casada com o multimilionário Kirill Shamalov. A 14 de março deste ano, já depois do início da guerra com a Ucrânia, o ativista Pierre Afner invadiu a sua mansão em Biarritz, França, trocou as fechaduras e declarou que a propriedade estava pronta para receber refugiados ucranianos.

Tanto Katerina como a irmã foram alvo de sanções internacionais na sequência da invasão da Ucrânia.