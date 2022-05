Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 87.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Estamos na 13.ª semana de guerra, e a invasão russa da Ucrânia leva 87 dias. No terreno, o mais recente relatório do Instituto para os Estudo da Guerra (ISW) dá conta de que as forças russas estão a concentrar-se e a reforçar as posições defensivas em Kharkiv, e ao longo do Eixo Sul, para responderem às contra-ofensivas ucranianas.

Quanto às ofensivas russas, “permanecem confinadas ao arco da cidade de Izyum-Donetsk e especialmente à área de Popasna-Severodonetsk”. O exército de Moscovo teve “ganhos marginais” ao norte, oeste e sul da cidade, especialmente ao redor de Popasna. O objetivo é controlar Severodonetsk.

Sobre Mariupol, e em concreto sobre a fábrica de Azovstal, o ISW alerta que as informações russas podem não estar corretas. “As fontes russas podem estar a exagerar o número de defensores ucranianos que foram retirados de Azovstal para maximizar o número de prisioneiros de guerra russos que podem ser trocados por soldados ucranianos ou para evitar o constrangimento de admitir que ficaram presos a um cerco de meses contra apenas “centenas” de soldados ucranianos.

Este sábado fica também marcado pela vista do primeiro-ministro português à Ucrânia, que está a ser acompanhado pelos enviados especiais do Observador.

Aqui fica um ponto de situação do que aconteceu nas últimas horas. Siga também o liveblog do Observador para acompanhar os desenvolvimentos ao minuto.