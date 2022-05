Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de detetarem conversas telefónicas de soldados russos que pretendem abandonar a guerra, o Serviço de Segurança da Ucrânia decidiu criar um número telefónico de ajuda para os russos: caso queiram render-se, basta ligar para o 2402, noticiou o Kyiv Independent. O número funciona quer para números de telefone russos quer para ucranianos.

Citando fontes dos serviços secretos, e uma publicação no Facebook, o jornal ucraniano escreve que alguns soldados russos comparam o esforço de guerra à escravatura. Numa publicação naquela rede social, na página oficial dos Serviços de Segurança da Ucrânia, escreve-se que os militares “comparam o serviço no exército russo com a escravidão, chamam-no de violação dos direitos humanos e estão prontos para desertar”.

Nesses mesmos telefonemas, cuja veracidade não pode ser verificada de forma independente, Kiev argumenta que os soldados dizem não saber a quem recorrer para pedir ajuda.

“Damos uma dica para os invasores que querem manter-se vivos: liguem para o 2402 e rendam-se. Esta linha direta foi especialmente pensada para estes casos e irão ajudá-lo”, escrevem os Serviços de Segurança da Ucrânia na sua conta oficial de Facebook, partilhando na mesma publicação as mensagens alegadamente intercetadas.