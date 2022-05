O ator Matthew McConaughey visitou esta sexta-feira Uvalde, no Texas, onde se reuniu com os familiares das vítimas do tiroteio de dia 24 de maio. Além de ter sido palco do mais recente massacre, onde morreram 21 pessoas, Uvalde é igualmente a terra natal do ator.

Matthew McConaughey falou com alguns dos pais que perderam os filhos no massacre da escola primária de Robb — ao todo morreram 19 crianças e duas professoras no tiroteio — juntamente com o político da Casa dos Representantes, Tony Gonzalez, conta a People.

This week was a solemn reminder that evil exists in the world, but we will never let it break us. We’ll unite to be an even more powerful reminder that love never fails & together we can change things.

Appreciate Uvalde native Matthew McConaughey helping us heal. #UvaldeUnited pic.twitter.com/2LwZPbuVNX

