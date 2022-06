O caso passou-se em 2017, mas só agora os detalhes da tragédia de Brian Temple — o rosto que se vê no tweet partilhado por um cibernauta — veio ao de cima. O Tribunal de Teesside, no Reino Unido, começou a ouvir esta segunda-feira os testemunhos que mostram como “um erro humano” da polícia levou o homem a suicidar-se.

@ClevelandPolice poor man with mentor issues stole sausage rolls from #Gregs he was arrested, in his release the Old Bill gave his the wrong papers of a paedophile, news got out. The man kills himself. The police need to pay comp of £Ms to the family of Brian Temple pic.twitter.com/D3pnTJRFa7

— its up to me (@Deancandoit) June 22, 2022