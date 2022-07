O navio Ocean Viking da ONG SOS Mediterranée, que levava a bordo 306 migrantes resgatados, iniciou esta quarta-feira de manhã o desembarque no porto siciliano de Pozzallo, no sul da Itália, depois da autorização das autoridades italianas.

Começou esta manhã o desembarque de 306 sobreviventes em Pozzallo, Sicília. Os casos que precisam de ajuda médica e os menores não acompanhados são os primeiros a abandonar o ‘Ocean Viking’, depois de 12 dias de uma espera exaustiva para alguns deles”, escreveu a organização nas redes sociais.

A ONG tinha pedido na terça-feira um porto para desembarcar depois de realizar o último resgate, o oitavo em dez dias de navegação, no qual salvaram 15 pessoas que iam a bordo de um pequeno bote no Mediterrâneo central.

Os resgatados são encontrados na sua maioria na rota central do Mediterrâneo, aquela que é considerada uma das rotas migratórias mais mortais, saindo da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção a territórios italianos e malteses.

No domingo passado, outro navio humanitário, o Geo Barents, da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), atracou no porto de Taranto, na região italiana de Apúlia, onde puderam desembarcar 65 sobreviventes de um naufrágio a 28 de junho, que fez ainda 30 desaparecidos, incluindo bebés e crianças.

A MSF também transportava o cadáver de uma mulher grávida, que morreu a bordo depois de a equipa médica ter tentado, sem sucesso, reanimá-la.

Segundo os últimos dados do ministério do Interior até 4 de julho já chegaram às costas italianas 28.405 migrantes, em comparação com os 21.619 que desembarcaram no mesmo período do ano passado.