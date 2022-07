A família de Maksym Butkevych, um cidadão ucraniano de 45 anos preso por militares russos, pede que este seja libertado por ter sido confundido com um espião britânico.

A história remonta a 24 de junho quando os familiares e amigos de Butkevych receberam uma chamada que os informou que o ativista pelos direitos humanos tinha sido capturado pelas tropas de Moscovo.

O jornal britânico The Guardian conta que o homem, que sempre teve uma visão contra o conflito armado, se alistou no exército ucraniano como voluntário em fevereiro.

Afirmam não ter informações sobre o paradeiro do filho. Foram aconselhados a não fazer nenhuma declaração sobre a sua captura: “mas depois começámos a ver mensagens nas redes sociais russa que diziam ter capturado ‘um grande peixe’, um nazi e espião britânico”. Pelas pesquisas da família, existe mesmo um cidadão com estas características e de apelido Butkevych, mas não de nome Maksym que acabou por ter a sua identidade confundida.

O estudante da Universidade de Sussex, em formação na BBC Ucrânia e membro da Amnistia Internacional da Ucrânia é conhecido por trabalhar e ajudar refugiados do seu país. Agora, faz parte dos cerca de 7200 ucranianos que estão debaixo da alçada russa como prisioneiros de guerra.

As provas de que o homem é na verdade um ‘soldado pela paz’ são dadas por Oleksandra Matviichuk — diretora do Centro de Libertações de Civis na Ucrânia — na rede social Twitter. No post pode ler-se que Maksym tem sido: “contra os militares, toda a minha vida fui consciente disso e vou permanecer com a minha convicção. Mas neste momento, sinto-me no meu lugar [do lado dos militares]. Estes são tempos trágicos. Todos estão a fazer o que podem no lugar onde estão”.

My friend Maksym Butkevych was captured by Russians. When he joined army he said:"I have been an anti-militarist all my conscious life and remain so by conviction. But at this time, I feel in my place. These are tragic times. Everyone is doing what they can in the place they are” pic.twitter.com/BEeSzMdxu6

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) July 12, 2022