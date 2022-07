Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa casa sem água canalizada, sem paredes e com o chão só de cimento. Durante 17 anos, uma mãe e dois filhos foram aí mantidos em cativeiro pelo pai da família. Um pesadelo passado em Guaratiba, no Brasil.

“O ambiente da casa é um horror. Um imóvel simples, quase em móveis, sujo e com mau cheiro”, descrevem as autoridades brasileiras que, esta quinta-feira, resgataram as vítimas. A mãe e os dois filhos encontravam-se desnutridos e gravemente desidratados, noticia o jornal O Globo.

Ao sair de casa e ver a luz do sol pela primeira vez em quase duas décadas, a mulher disse à polícia que sentia “dor” na vista. “Nós oferecemos água, perguntei se ela tinha comido alguma coisa e se queria comer. Ela disse que não. Dizia ‘não, não, eu não posso comer, ele não nos deixa comer sem autorização dele‘”, revelou o capitão William Oliveira, chefe do setor operacional do 27º Batalhão da Polícia Militar de Santa Cruz, à imprensa brasileira.

As autoridades ainda tentaram explicar às vítimas que as mesmas “estavam em liberdade agora” e que o homem tinha sido “preso”, mas a mulher continuou a recusar-se a comer. Na altura do resgate, os filhos — um rapaz com 19 anos e uma rapariga com 22 — estavam amarrados, sujos e tinham “aparência de criança”.

“Os dois jovens estavam agitados. Balbuciavam e debatiam-se muito. A situação foge da realidade. Difícil de compreender. Recebemos uma denúncia anónima de que uma família estava a ser mantida em cárcere privado”, revelou o capitão William Oliveira que disse também que existiam “fezes no local”.

Inicialmente, pensávamos que eram crianças, tal era o nível de desnutrição da rapariga e do rapaz”, acrescentou o capitão William Oliveira em declarações ao jornal O Globo.

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Rocha Faria, no Rio de Janeiro, onde estão a receber os cuidados médicos necessários, bem como acompanhamento psicológico e dos serviços sociais.

O suspeito de manter a família em cativeiro disse à polícia brasileira que “os filhos eram doentes mentais e precisavam de estar presos“. O homem, que terá entre 45 e 50 anos, foi acusado em flagrante delito pelos crimes de tortura, cárcere privado e maus-tratos. A investigação está, segundo O Globo, a decorrer.