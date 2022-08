Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Só nos primeiros seis meses de este ano de 2022 já foram processadas mais baixas por Covid-19 em Portugal do que em todo o ano passado. A conta foi feita pelo Jornal de Notícias, que o noticia esta quarta-feira.

Ao todo, entre início de janeiro e fim de junho de este ano, foram processadas 275 mil baixas por doença Covid-19. O número elevado deve-se em grande medida à explosão de casos no arranque do ano, refere o JN: só em janeiro foram processadas 187 mil baixas, perto de 68% do total dos primeiros seis meses deste ano e perto de 29% (mais de um quarto) do total de baixas concedidas em mais de dois anos de pandemia.

Ao todo, já foram concedidas 655 mil baixas em Portugal associadas a esta doença, o que representa 64,5 milhões de euros. E se o número de casos de infeção por coronavírus teve um pico notório no início de este ano, o pico de mortes foi muito notoriamente no primeiro mês do ano passado — altura em que se estava ainda a começar a vacinar a população contra a doença.

Para se ter uma ideia, no final do primeiro mês de este ano Portugal estava com uma média diária de óbitos que rondava as quatro dezenas. No mesmo período do ano anterior, com menos casos novos de infeção detetados mas com a população ainda por vacinar, a média diária aproximava-se das 300 mortes por dia.