A chegada de Isabel II à Escócia para passar as férias de verão é, tradicionalmente, assinalada com uma cerimónia pública à porta do Castelo de Balmoral, contudo este ano este evento foi cancelado e substituído por uma pequena reunião privada e dentro da propriedade do castelo, noticia o Daily Mail.

A rainha já está de férias na Escócia desde o fim de julho e teria intenção de comparecer na cerimónia, mas os planos terão sido alterados este domingo. Esta é a primeira vez que não cumpre a tradição, à exceção do tempo da pandemia.

A monarca terá “cancelado as suas tradicionais boas-vindas ao Castelo de Balmoral”. Em vez disso acontecerá um “evento pequeno e privado”, cita o jornal britânico. Este ano o evento mantém-se, mas em privado, dentro da propriedade do castelo e longe das objetivas da comunicação social. A monarca irá manter a tradição de passar revista às tropas.

Esta mudança de planos reacende preocupações sobre a saúde de Isabel II, que tem 96 anos. O Palácio de Buckingham despistou estas questões, justificando a alteração para um evento privado “em linha com a adaptação da agenda de Sua Majestade para seu conforto”, de acordo com o mesmo meio.

No ano passado a rainha cumpriu esta tradição e apareceu em público no exterior do castelo vestida com um vistoso look cor de rosa. O momento simbólico ficou marcado pelo som de flautas e tambores, mas também pela presença da mascote do Regimento Real da Escócia, um pónei Shetland (raça originária das ilhas Shetland) chamado Lance Corporal Cruachan IV — a tradição de ter estes animais enquanto mascote remonta a 1929. Também ele foi vestido para a ocasião com um uniforme cerimonial e as medalhas, de lado, à vista de todos.

A rainha passa, tradicionalmente, as suas férias de verão no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde fica até ao início de outubro. Contudo, este ano no calendário das férias de Isabel II constará uma visita a Inglaterra para convidar a pessoa escolhida pelo Partido Conservador a formar o próximo Governo, avançou o Mail on Sunday. Uma vez que o atual Primeiro-Ministro, Boris Johnson, deixará as suas funções a 6 de setembro.