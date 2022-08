Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mesmo com o país político de férias, a contratação de Sérgio Figueiredo como consultor de políticas públicas de Fernando Medina não passa ao lado dos partidos. O Bloco de Esquerda veio reagir através do seu líder parlamentar com um ataque forte “ao pântano das maiorias absolutas”.

No Twitter, Pedro Filipe Soares refere que “a contratação de Sérgio Figueiredo é absolutamente criticável” e acusa Medina de estar a “pagar uma avença ao amigo que já lha pagou na TVI”. O Bloco lembra aqui que foi a direção de informação de Figueiredo que, em 2015, contratou Medina como comentador da TVI24, com o então autarca de Lisboa a trabalhar com a TVI, e depois com a CNN Portugal, até sair para ocupar o cargo de ministro das Finanças, este ano.

A contratação de Sérgio Figueiredo é absolutamente criticável: Medina vai pagar uma avença ao amigo que já lha pagou na TVI.

As escolhas públicas não podem estar reféns de redes de amigos ou do pagamentos de favores.

Mais um exemplo do pântano das maiorias absolutas (1/2) — Pedro Filipe Soares (@PedroFgSoares) August 9, 2022

O Bloco acredita que estas “são as marcas de um partido que se confunde com o Estado: não quer bons trabalhadores, prefere boys e girls” e que mostra como “o Governo escolhe pagar bem a subserviência e a lealdade política, enquanto rejeita valorizar a competência e a idoneidade na Administração Pública”.

A contratação por ajuste direto de Sérgio Figueiredo para uma função de consultoria do Ministério das Finanças foi noticiada esta segunda-feira.