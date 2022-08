A União Europeia (UE) anunciou esta sexta-feira que vai enviar uma missão inédita de observação às eleições legislativas, autárquicas e regional de 25 de setembro em São Tomé e Príncipe, que será chefiada pela eurodeputada portuguesa Maria Manuel Leitão Marques.

Em comunicado de imprensa, a UE acrescenta que o envio da missão resulta de um convite nesse sentido feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades são-tomense.

Esta será a primeira vez que a União Europeia enviará uma Missão de Observação Eleitoral a São Tomé e Príncipe. A UE é um parceiro de longa data de São Tomé e Príncipe, um país com o qual partilhamos valores e interesses comuns. O envio desta missão é mais uma prova do nosso empenho mútuo no reforço da democracia, do Estado de Direito e do respeito dos direitos humanos, e mais um passo bem-vindo no aprofundamento das nossas relações bilaterais”, disse o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, citado no comunicado.