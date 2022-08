Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Chegou, esta quinta-feira, ao centro de Moscovo a cadeia Stars Coffee, o substituto do Starbucks na Rússia. Na inauguração, os novos donos — um rapper e o dono de outros restaurantes — revelaram a imagem da nova marca, cujo logótipo é semelhante à da empresa norte-americana, que deixou o país em consequência da guerra — uma mulher com uma estrela acima da cabeça, segundo noticia o canal televisivo Euronews.

A perceção das pessoas pode ser diferente”, disse o empresário Anton Pinskiy. “Mas se compararmos, então, para além do círculo, não encontraremos nada em comum”, disse de acordo com Reuters.

Yunus Yusupov, mais conhecido por Timati, é co-fundador da cadeia Black Star Burger. É ainda um dos rappers russos mais conhecidos, tendo, em 2015, lançado a música “Moscovo”, onde canta: “O presidente Putin é o meu melhor amigo”. Anton Pinskiy trabalha no setor da restauração e conta já com uma série de estabelecimentos no seu portfólio, incluindo o restaurante REDBOX, também em parceria com Timati.

Na sequência da invasão à Ucrânia, muitas foram as grandes marcas e empresas que decidiram cessar atividade no país. No final do mês de maio, a empresa norte-americana Starbucks anunciou que, após 15 anos, ia fechar o comércio no país, incluindo a suspensão das suas operações. Tal como o McDonald’s, também esta cadeia foi alvo de rebranding.