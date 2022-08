Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais de um ano depois, o FC Porto volta ao Estádio dos Arcos, casa do Rio Ave. Os vilacondenses estiveram afastados da elite do futebol português durante uma época e recebem pela primeira vez desde a subida de divisão um dos “grandes” do futebol português. E logo o campeão, que quer distanciar-se de Benfica — à condição — e de Sporting, que está a ter um arranque atribulado. É um jogo para ouvir aqui na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto arranca logo depois do Jornal das 20h e vai ser conduzida por Hugo Silva, que não vai estar sozinho: nos comentários e na análise à partida, vai estar Mário Cagica, comentador ELEVEN e fundador do Bola na Rede. É ele que faz também o Relatório de Jogo, depois dos 90 minutos, com a análise global ao duelo entre dragões e vilacondenses. A nós junta-se ainda o ex-árbitro e audio-árbitro da Rádio Observador Pedro Henriques, que vai analisar todos os lances de arbitragem no momento, durante o jogo, mas também no final, com o Sem Falta. Espaço ainda para os adeptos: Luís Pinto Coelho vai ser o adepto do FC Porto nesta partida, para nos dar a visão azul-e-branca.

O jogo começa às 20h30 e vai ter relato, a partir do Estádio dos Arcos, dos jornalistas Ricardo Loureiro e João Pedro Vieira.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.